قرارات النيابة لحل لغز سرقة فيلا وزير سابق بالشيخ زايد

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث سرقة فيلا وزير الصناعة الأسبق" ع.ف"، بمنطقة الشيخ زايد، خلال تغيبه لمدة أيام عن الفيلا محل البلاغ.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان والجيران حول الحادث، واستكمال التحريات للوقوف على ملابساته.

ومن المفترض أن يتم استدعاء المبلغ لسماع أقواله.

سرقة فيلا مسئول سابق بـ الشيخ زايد

وأبلغ وزير الصناعة الأسبق" ع.ف"، بتضرره من تعرض فيلته بمنطقة الشيخ زايد لعملية سرقة، حيث تمكن اللصوص من دخول الفيلا وسرقة جهاز “في أر” لكاميرات المراقبة وشاشة.



وذكر في بلاغه أنه أثناء تغيبه لمدة أيام عن الفيلا محل البلاغ، تعرضت للسرقة من قبل مجهولين، وأفاد بأنه حال عودته اكتشف الواقعة، وعند محاولة مراجعة آلات المراقبة تبين سرقة جهاز في أر لكاميرات المراقبة والشاشة.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط مرتكبي واقعة سرقة الفيلا، وتسمتع لأقوال الجيران للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.