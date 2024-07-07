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أمن الأقصر يحبط محاولة بيع طن لحم مفروم فاسد بالأسواق

لحوم مفروم، فيتو
لحوم مفروم، فيتو

 أحبطت مباحث الأقصر محاولة بيع لحوم مفرومة ومصنعة فاسدة قبل توزيعها على الأسواق بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث قسم التموين في ضبط المدعو «م.م.ع» 44 عاما تاجر وصاحب محل مواد غذائية ومقيم شارع أحمد عرابي ببندر إسنا.

وعثر بحوزته طن لحوم مفرومة ومصنعه، متغيرة الخواص ومنتهية الصلاحية، داخل ثلاجة التخزين الخاصه به، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة اللحوم الحمراء المفروم الفاسدة بهدف البيع والتربح منها في الأسواق.

وتم تحرير محضر بالواقعة جنح مركز شرطة إسنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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