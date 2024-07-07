آخر تحديث لإيرادات فيلم الكوميديا "عصابة الماكس" بمصر

يعرض في الوقت الحالي فيلم عصابة الماكس في دور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي ضمن منافسة أفلام صيف 2024.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وحقق فيلم عصابة الماكس والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي إيرادات تٌقدر بـــ 411 ألف و728جنيهًا في شباك التذاكر بأحدث ليالي عرضه أمس السبت.

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

وفيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.