توني كروس يودع الملاعب برسالة مؤثرة: شكرا كرة القدم

حرص توني كروس نجم كرة القدم الألمانية على توديع الملاعب بنشر رسالة خاصة عبر حسابه بموقع انستجرام بعد نهاية مسيرته مع الساحرة المستديرة.

ومع خروج ألمانيا من دور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 انتهت مسيرة كروس مع كرة القدم بعد أن أعلن اعتزاله بشكل نهائي مع نهاية بطولة الأمم الأوروبية.

رسالة توني كروس

وكتب كروس في رسالته:

"انتهى الأمر.. لكن قبل أن آخذ قسطًا من الراحة وأحاول على الأقل إدراك ما حدث خلال الأعوام السبعة عشر الماضية، لا أريد أن أضيع الفرصة لأقول شكرًا لكل من تقبلني كما أنا ومن أنا.

شكرًا لجميع الجماهير في جميع أنحاء العالم على دعمكم غير المشروط.

شكرًا لجميع الأندية والمدربين على ثقتهم بي.

أشكر جميع زملائي في الفريق على الترحيب بي في جميع الأوقات.

شكرًا لأصدقائي على كونهم صادقين معي دائمًا، بغض النظر عن نجاحي.

شكرا لوكلاء أعمالي الذين أصبحوا أصدقاء.

شكرًا لوالدي على أفضل استعداد ممكن لتحقيق حلمي.

شكرًا لأخي فيليكس لكونه دائمًا المشجع الأول لي.

شكرًا لأطفالي لأنهم أكبر حافز لي للحصول على أفضل ما في نفسي - لا شيء أفضل من رؤية أطفالك فخورين بوالدهم.

شكرًا لزوجتي الجميلة جيسيكا لكونك على طبيعتك. لم تتغيري أبدًا.

هذا النجاح لم يكن ممكنًا بدونكم. انها لنا! وعلى رأس ذلك كله:

شكرا لكرة القدم! أنتِ لعبة جميلة".