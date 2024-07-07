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رياضة

مدرب هولندا يفضل هذا المنتخب في يورو 2024

كومان
كومان

قال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، إن فريقه أظهر لمنتقديه أنه يمتلك "قلبا كبيرا" بعدما عاد للظهور بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024  للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وقلب منتخب هولندا تأخره  0/ 1 أمام نظيره التركي، لانتصار ثمين  2 / 1، مساء أمس السبت في دور الثمانية للمسابقة القارية، المقامة حاليا في ألمانيا.

كومان يتحدث عن تأهل هولندا للمربع الذهبي 

وأكمل منتخب هولندا، المتوج بلقب البطولة عام 1988، عقد المتأهلين للمربع الذهبي في المسابقة، بعدما سبقته منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا.

وضرب المنتخب الهولندي موعدا ناريا في الدور قبل النهائي للبطولة مع نظيره الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، الذي تغلب على منتخب سويسرا بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي بدور الثمانية.

وقال كومان في تصريحات صحفية "لقد كانت مواجهة حماسية حقا وكان لدينا قلب كبير. في بعض الأحيان نتعرض للانتقاد لأننا لا نملك ذلك مقارنة بالدول الأخرى، وأظهر اللاعبون روحا قتالية عالية في الشوط الثاني بعد تأخرهم 0/ 1 في أول 45 دقيقة".

ولا يرى كومان، الذي كان ضمن قائمة منتخب هولندا الفائزة بأمم أوروبا قبل 36 عاما، أن عدم لعب فريقه وقتا إضافيا أمام تركيا سيصنع الفارق مع إنجلترا، التي استعانت بركلات الترجيح لاجتياز عقبة سويسرا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1 / 1 في دور الثمانية.

وأوضح المدرب الهولندي "أعتقد أنه لن يكون هناك فارق بدني، لقد لعبنا في نفس اليوم. لن يكون الجانب البدني هو الذي سيحدد النتيجة النهائية".

ورغم ذلك، اعترف كومان بأن الفوز خلال الوقت الأصلي ربما يمنح فريقه دفعة معنوية إضافية، حيث قال "ربما يكون هناك فارق بعد تلك الليلة، لأنه إذا انتصرت (دون الحاجة لوقت إضافي) فإن ذلك يعطيك إحساسا جيدا بطبيعة الحال".

وردا على سؤال حول من يفضل اللعب في النهائي، أوضح كومان: "يتعين علينا أن نقاتل أولا للفوز بنصف النهائي. ستكون ليلة رائعة يوم الأربعاء المقبل بين منتخبين كبيرين".

واستدرك كومان قائلا: "إذا لعبنا النهائي فإنني أفضل إسبانيا لأننا واجهنا فرنسا في دور المجموعات. لكن قبل كل شيء ينبغي علينا أن نجهز أنفسنا بأفضل طريقة للعب قبل النهائي".

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