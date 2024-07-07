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أخبار مصر

الشيخ عيسى الخرافين: التنمية في سيناء غير مسبوقة

تنمية سيناء
تنمية سيناء
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قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إنّ التنمية في سيناء تمت وفقا لخطة ودراسة وعناية فائقة، ولم يسبق له مثيل في العصور السابقة.

يجب أن نكون يدا واحدة

وأضاف "الخرافين"، في مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، مشددًا على أنه كانت هناك قطيعة لسيناء، ولكن أنفاق قناة السويس أحدثت طفرة هائلة في التنمية، وأصبح عبور قناة السويس من سيناء أمرا ممكنا في فترة قصيرة للغاية تصل إلى 5 دقائق فقط، بعدما كان الأهالي يستغرقون 4 و5 ساعات في المعديات. 

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية: "نتعاون مع الدولة المصرية لبناء مصر، ونرى ما يُحاك للدولة المصرية من الخارج، ويجب أن نكون جميعا يدا واحدة". 


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شيخ مشايخ قبائل سيناء اتحاد القبائل العربية سيناء

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