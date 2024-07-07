تجديد حبس سائق توكتوك قتل زوجة شقيقه في المطرية

جددت نيابة شرق القاهرة حبس سائق توكتوك قتل زوجة شقيقه وشرع في قتل شقيقه في المطرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وأشار المتهم في أقواله أمام نيابة شرق القاهرة إلى أن زوجة شقيقه السبب، وأنه أقدم على ذلك عندما طلب مبلغا ماليا من شقيقه نظرا لظروفه الصعبة التي يمر بها فتدخلت في الحوار بينهما قائلة: “معندناش فلوس.. وعندنا عيال بنربيهم وكل واحد يشيل حاله”، ونشبت بين المتهم وزوجة شقيقه مشادة كلامية انتهت بطعنها في صدرها بسكين.

وأضاف المتهم أن شقيقه عندما تدخل لفض المشاجرة بينهما أصيب في يده أثناء فك الاشتباك ولم يقصد إصابته، وأمرت النيابة بحبس المتهم.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة بينما تم نقل المصاب للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة.

وعقب انتقال القوات الأمنية لمكان الحادث تبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر، كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد الأيسر.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك» وتبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغا ماليا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولاذ بالفرار، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.