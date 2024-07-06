السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

العثور على جثة إنجليزي الجنسية مقيم في الأقصر متحللة داخل شقته

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 عثر أهالي قرية البيعيرات بالبر الغربي لمحافظة الأقصر على جثة سائح أجنبي مقيم بذات مركز القرنة، متحللة داخل شقته عقب انبعاث رائحة كريهة، وعلى الفور قاموا بالاتصال على الشرطة.

 

جثة سائح أجنبي مقيم بالأقصر 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، يفيد  بورود بلاغ إلى النجدة بالعثور على جثة رجل مسن إنجليزي الجنسية متوفى منذ أيام داخل شقته قابعة في نجع الرزقة بقرية البيعيرات التابعة لدائرة القرنة بالبر الغربي، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة إلى محل الواقعة.

 

تحريات مباحث الأقصر 

 وأفادت التحريات الأولية لضباط مباحث الأقصر أن جثمان الإنجليزي المقيم بالأقصر، عثر عليه دخل الحمام في حالة تعفن، كما تبين أنه مريض بالسكر والضغط المزمن، كما أن الوفاة طبيعية، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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