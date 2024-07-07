الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تدين قصف مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين بالنصيرات

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.

‏‎بدر عبد العاطى يكلف قيادات قطاع الهجرة بتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج (صور)

أبرز الملفات الساخنة أمام بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الاحتلال فلسطين

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تدعو كافة القوى السياسية بالسودان إلى إعلاء مصلحة البلاد

‏‎بدر عبد العاطى يكلف قيادات قطاع الهجرة بتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج (صور)

بعد أداء اليمين، لحظة وصول بدر عبد العاطى إلى مقر وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد فوز بزشكيان في الانتخابات.. ما هي صلاحيات الرئيس في إيران (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية