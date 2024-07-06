توصيات المؤتمر الدولى لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى بطب عين شمس

أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2024 والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب وجمعية الشرق الاوسط لجراحة المخ والاعصاب الوظيفية خلال الفترة من 29 يونيو الي 5 يوليو.

كما أوصى ضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع وجراحات الامراض النفسية، مع أهمية اختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة، وتعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري

وأوصى الموتمر بأهمية تسليط الضوء علي تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري، وتشجيع الأطباء الشباب من جراحين المخ والأعصاب على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية، واعتبار ذلك جزءًا رئيسيا من تدريبهم بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل بصفة دورية بجميع التخصصات الدقيقة بجراحة المخ والأعصاب لدورها الهام في الارتقاء بمستوي الجراحين الشباب.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

الإنتهاء من مستشفي الطوارئ الجديدة

وجاء ذلك بحضور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والذي ألقى الضوء خلال كلمته علي تطورات إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بجامعة عين شمس، والتي تمثل نقلة ضخمة للخدمة الطبية والتعليمية التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس، وأشار إلي قرب الإنتهاء من مستشفي الطوارئ الجديدة التي تحتوي علي عدد ضخم من الأسرة وغرف العمليات وأسرة الرعاية المركزة والتي من المنتظر أن تقضي تمامًا علي جميع الصعوبات التي تواجهها أقسام الطوارئ بالمستشفي في الوقت الحالي

وأشار محمد وائل سمير رئيس قسم جراحات المخ والأعصاب بطب عين شمس ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يركز على كل ماهو جديد في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بتخصصاتها الدقيقة إلى جانب تقوية مفاهيم مشاركة التخصصات المتعددة المتعلقة بأمراض وجراحات الجهاز العصبي وتدريب شباب جراحي الاعصاب من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية علي أحدث التقنيات.

وأضاف أن المؤتمر يضم أكثر من ٢٠٠ محاضرة وندوة علمية بجميع تخصصات جراحة المخ والأعصاب الدقيقة يلقيها أساتذة متخصصون في هذا المجال بمشاركة الخبراء الأجانب في تقديم المحاضرات العلمية والمشاركة في تدريب شباب الأطباء من خلال ورش العمل المختلفة مما يسهم في نقل الخبرات واكساب المهارات الجراحية الدقيقة.

كما اكد وليد عبد الغنى أستاذ جراحة المخ والأعصاب وسكرتير عام الموتمر فى كلمته على ضرورة توفير الدعم والتدريب الجيد لشباب الاطباء ودعم الخطط البحثية والنشر الدولي من أجل تطوير الممارسة في هذا التخصص، والتأكيد على الدور المهم لأعضاء هيئة التمريض في منظومة جراحات المخ والأعصاب، والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل المزيد من التطور. وكذلك توثيق التعاون مع مختلف التخصصات ذات الاهتمام المشترك بامراض وجراحات المخ والاعصاب وذلك من اجل تحقيق اعلي نسب النجاح والشفاء وخاصة الحالات الطبية المعقدة

يذكر أن المؤتمر قد شهد حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم أكثر من 20 خبير اجنبي محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

كما قام الدكتور وائل سمير بتكريم ضيوف شرف حفل الإفتتاح وتسليمهم درع المؤتمر، وقد أشادوا جميعًا بمستوي التنظيم الرائع، وبقوة البرنامج العلمي للمؤتمر، كما أكدوا علي دعم كلية طب عين شمس الكامل لقسم جراحة المخ والأعصاب في جميع المحافل والأنشطة المتعددة التي يقوم بها القسم.

وناقش المؤتمر للمرة الاولي دور جراحة المخ والاعصاب الوظيفية في علاج الامراض النفسية المستعصية والمقاومة للادوية مما سيفتح مجالات عديدة لعلاج هؤلاء المرضي.

و كذلك تم الاعلان رسميا عن اول توصيات ارشادية مصرية لتوصيف وعلاج وجراحات مرض الصرع تم نشرها دوليا وذلك بمشاركة قسم جراحة المخ والاعصاب جامعة عين شمس

وحضر حفل الافتتاح اسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، نيابةً عن علي الأنور عميد الكلية، وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، العالم الجليل ممدوح سلامة أستاذ جراحة المخ والأعصاب، محمد وائل سمير رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر، حازم أحمد مصطفي سكرتير عام الجميعة المصرية لجراحي المخ والأعصاب، ووليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر هشام انور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، واشرف الابيض أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس ورئيس القسم السابق وبمشاركة ضيف شرف المؤتمر البروفيسير أليستير چينكنز، من المملكة المتحدة والذى قام بإلقاء محاضرة تذكارية عن تحديات تخصص جراحة المخ والأعصاب بمختلف أنحاء العالم خاصة في الدول النامية.