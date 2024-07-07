مطالب لمحافظ الأقصر بإنشاء كلية زراعة للاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظة

طالب أهالي محافظة الأقصر المحافظ الجديد بإنشاء كلية زراعة تابعة لجامعة الأقصر، بعد توليه منصب محافظ الأقصر رسميا، بالخروج عن التفكير المألوف والطرق التقليدية للتعامل مع المحافظة، وتوفير فرص عمل تساند الشباب بجانب ميزة المحافظة السياحية التنافسية.

وأوضح على السعيد مواطن أقصري، أن إنشاء كلية زراعة تخدم الزراعة في المحافظة، للخروج من زراعة محاصيل تقليدية إلى محاصيل اقتصادية، تفيد المزارع.

ولفت السعيد إلى أن محافظة الأقصر تعتبر زراعية في المقام الثاني، لذلك تحتاج إلى دراسة وأبحاث جديدة للتعامل مع الزراعة أساليب حديثة، تتناسب مع كونها تحتوي على ثلثي آثار العالم.

طلاب الثانوية

وأكد طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على أن إنشاء كلية زراعة تعتبر خطوة لصالح الطالب بديلا عن الاغتراب وأيضا مفيدة للمزارع الأقصري، بالإضافة إلى محافظة الأقصر يوجد بها جامعتين "جامعة الأقصر - جامعة طيبة التكنولوجية"لذلك فالأمر يعد بسيط، ويفتح فرص عمل للشباب.

محافظة الأقصر

واستلم المهندس عبدالمطلب عمارة منصبه الجديد رسميا محافظًا لمحافظة الأقصر، حيث استقبل قيادات المحافظة المهندس عبد المطلب عمارة، بحفاوة وكرم، متمنين له التوفيق في المهمة الجديدة التي يستبشر الكثير من المواطنين أن قائدها المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكان قد أدى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا للأقصر، والذي كان يعمل مؤخرًا نائبًا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن منذ عام 2017.

محافظ الأقصر

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، حياته العملية منذ أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في عام 1985، ثم التحق للعمل فى شركة حسن علام للمقاولات مباشرة حتى عام 1997، وفى هذا العام بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مديرًا إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات، ونائب رئيس مدينة السادات.