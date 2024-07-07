خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران لمسافريها، خدمة تغيير ميعاد حجز تذكرة السفر عبر موقع الشركة على الإنترنت توفيرًا للوقت.

طرق تغيير ميعاد السفر على متن رحلات مصر للطيران:

الدخول على طلب تغيير الحجز.

تسجيل الاسم ورقم الهاتف وبيانات التذكرة.

تسجيل الميعاد الجديد للسفر.

إرسال الطلب بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والميل.

يتطلب أن يكون المسافر مشتركًا في برنامج “المسافر الدائم”.

وتختلف أسعار تغيير الحجز من شركة طيران إلى أخرى، وعلى حسب الميعاد الجديد للسفر، ومدى توفر أماكن للسفر.

وتبدأ أسعار تغيير الحجز في المتوسط من 500 جنيه، وتختلف الأسعار وفقًا للموعد الذي تم تحديده.