الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار
ads

 تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران لمسافريها، خدمة تغيير ميعاد حجز تذكرة السفر عبر موقع الشركة على الإنترنت توفيرًا للوقت.

طرق تغيير ميعاد السفر على متن رحلات مصر للطيران:

الدخول على طلب تغيير الحجز.

تسجيل الاسم ورقم الهاتف وبيانات التذكرة.

تسجيل الميعاد الجديد للسفر.

إرسال الطلب بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والميل.

يتطلب أن يكون المسافر مشتركًا في برنامج “المسافر الدائم”.

وتختلف أسعار تغيير الحجز من شركة طيران إلى أخرى، وعلى حسب الميعاد الجديد للسفر، ومدى توفر أماكن للسفر.

وتبدأ أسعار تغيير الحجز في المتوسط من 500 جنيه، وتختلف الأسعار وفقًا للموعد الذي تم تحديده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات مصر للطيران ميعاد السفر ميعاد وتاريخ الرحلة

مواد متعلقة

غرامات مالية يدفعها المسافرون في المطار

إجراءات شحن حقيبة إضافية على متن الطائرة

توصيات المؤتمر الدولى لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى بطب عين شمس

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لأمراض الدم وزرع النخاع

الإجراءات المتبعة حال تخلف حقيبة السفر في المطار

خدمات طبية توفرها مصر للطيران لذوي القدرات الخاصة بالمطار

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأكثر قراءة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد فوز بزشكيان في الانتخابات.. ما هي صلاحيات الرئيس في إيران (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية