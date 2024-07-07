محاضرة فيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز، حيث يعود الفريق للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.