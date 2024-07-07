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رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

الأهلي والداخلية
الأهلي والداخلية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء  غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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كولر الأهلي الداخلية

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