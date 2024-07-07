انخفاض أسعار النفط مع تهدئة التوترات ومخاوف انقطاع الإمدادات

أغلقت أسعار النفط الخام على انخفاض، في ختام تداولات الأسبوع الفائت، أول من أمس، إذ طغى تزايد احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الطلب القوي على الوقود في الصيف واحتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأعاصير في خليج المكسيك.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 89 سنتا، أو ما يعادل 1.02%، إلى 86.54 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.16 دولار للبرميل، بانخفاض 72 سنتا أو 0.9 بالمئة. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.1%.

وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس: "يمثل اليومان الأخيران ذروة موسم القيادة، من حيث الطلب والأسعار مستمرة في الارتفاع. ويأتي هذا من الطلب الاستهلاكي القوي وتأثيرات إعصار بيريل".

سحب مخزونات أكبر من المتوقع

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سحب مخزونات أكبر بكثير من المتوقع قدره 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لسحب 700 ألف برميل. ومن ناحية العرض، وصل إعصار بيريل، وهو عاصفة من الفئة الثانية، إلى اليابسة في المكسيك، بعد مقتل 11 شخصًا على الأقل في منطقة البحر الكاريبي، ودمر المباني وخطوط الكهرباء عبر العديد من جزر البحر الكاريبي.

أسعار الفائدة الأمريكية

وفي الوقت نفسه، أدى احتمال اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة التوقعات بزيادة الطلب على النفط. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في يونيو، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف عند 4.1 بالمئة واعتدال مكاسب الأجور يشيران إلى انحسار أوضاع سوق العمل، وقد يؤديان إلى خفض أسعار الفائدة. اجتماع يوليو في نظرهم.