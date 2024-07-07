تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

زراعة مليون شجرة، نبه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، لأهمية زراعة نوع محدد من الأشجار، التي يتم زراعتها من خلال مبادرة 100 مليون شجرة، محذرًا من زراعة الأشجار المثمرة التي ينادي بها البعض.

التحذير من زراعة الأشجار المثمرة في مصر



وقال الدكتور نادر نور الدين إن زراعة الأشجار المثمرة، التي ينادي بها البعض، تسبب مشاكل بين الفقراء، في المناطق الشعبية والريف، مشيرًا إلى أن الغرض من زراعة أشجار الشوارع والطرق امتصاص أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري، وخلق أكبر مظلة يلجأ إليها البشر والطيور والحيوانات.



وحذر الدكتور نادر نور الدين من زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع، قائلا: "زراعة 100 مليون شجرة.. نخلى بالنا من الذين ينادون بزراعة الأشجار المثمرة، والتي بالتأكيد ستتسبب في مشاكل مع الفقراء في المناطق الشعبية والريف، ينبغى أن نسأل أنفسنا ماهو الغرض من زراعة أشجار الشوارع والطرق والترع والمصارف؟!".

أهمية زراعة الأشجار الظليلة في الشوارع



وعن الغرض من زراعة الأشجار في الشوارع، أوضح نور الدين: "أولًا امتصاص أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التمثيل الضوئي لأوراق هذه الأشجار، وبالتالي كلما كان حجم الشجرة وفروعها كبيرًا وممتدًا كلما كان لها دور أكبر في الحد من تغيرات المناخ والاحتباس الحراري، بالإضافة الي انتاجها كميات كبيرة من الاكسجين من هذا المسطح الوافر".

زراعة الأشجار الظليلة في الشوارع، فيتو



وتابع نور الدين: "الهدف الثاني هو التظليل وخلق أكبر مظلة من الظل يلجأ اليها البشر والطيور والحيوانات، وحتى السيارات وبالتالي ينبغي أن تكون من أشجار التظليل من ذات الظل الوافر الكبير، والفروع التي تمتد لمسافات طويلة على الجانبين وتخفض درجات الحرارة أسفلها ويشعر بها كل من كان يمشي في الشمس ثم وصل إلي منطقة ظل أسفل شجرة أو أشجار وتنفس الصعداء".

وعن أهمية زراعة الأشجار الظليلة في الشوارع، قال الدكتور نادر نور الدين: "هذه الأمور لا تتوافر إلا في أشجار التظليل والمظلات الوارفة الممتدة، شكرا على الاجتهادات لكن من فضلك أسألوا أهل الذكر ونحن في مناخنا الحار نحتاج للتظليل ولتلطيف الجو وحماية البشر وكل الكائنات التي تعيش على أشجار التظليل".