ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% عند مستوى 28392 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%عند مستوى 34802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% عند مستوى 12300 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 6256 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 2803 نقاط.
تداولات نهاية الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.
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