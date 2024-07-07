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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% عند مستوى 28392 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%عند مستوى 34802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35%  عند مستوى 12300 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 6256 نقطة.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 2803 نقاط.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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