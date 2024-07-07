تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، اكتمل المربع الذهبي ومنتخبات دور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما حجزت أوروجواي آخر بطاقة على حساب البرازيل وصيف النسخة الماضية للبطولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

منتخب الأرجنتين.

منتخب كندا.

منتخب كولومبيا.

منتخب أوروجواي.

وكان منتخب الأرجنتين حصل على بطاقة التأهل الأولى إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، المنافسات التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.



وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على منتخب الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور ربع النهائي على ملعب "إن آر جي ستاديوم".

كما حصل منتخب كندا على بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي بعدما فاز على فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



وحجز منتخب أوروجواي بطاقة التأهل الثالثة على حساب بنما بخماسية نظيفة على ملعب "جامعة فينيكس".

وأخيرا تمكن المنتخب الأوروجوياني من إقصاء البرازيل بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "أليجانت"، بالتعادل السلبي وحصد بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة.