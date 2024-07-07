تفاصيل مقتل شاب على يد أربعيني في الشرقية

جريمة بشعة شهدتها منطقة فلتس بدائرة مركز شرطة أبوحماد محافظة الشرقية بعدما أقدم خلالها أربعينى على قتل شاب بدم بارد، بعدما ترصد له أثناء خروجه صباحًا متوجهًا إلى عمله، وسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، ولم تشفع له صرخاته واستنجاده بالمارة الذين هبوا مسرعين لنجدته، وشاهدوه وهو يفارق الحياة بين أيديهم.

العثور على جثة صبي في الطريق بالشرقية

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية اخطارا من غرفة عمليات النجدة بمقتل “أحمد.ا.خ”17 سنة عامل مقيم عزبة كامل بناحة منشية المسيد بدائرة مركز شرطة أبوحماد إثر إصابته بجرح نافذ بالجسد أودى بحياته.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين ان وراء ارتكاب الجريمة “محمد.ن. س”41 سنة (عاطل) كما تبين أن الجانى استوقف المجني عليه أثناء خروجه صباحًا متوجهًا إلى عمله ثم باغته المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وجري نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرارالتعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب اجراء الصفة التشريحية وحبس الجانى أربعة ايام علي ذمة التحقيق.