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رياضة

كوبا أمريكا 2024، خاميس رودريجيز يعادل رقم ميسي

رودريجيز يعادل رقم
رودريجيز يعادل رقم ليونيل ميسي

كوبا أمريكا 2024، قاد الكولومبي خاميس رودريجيز، منتخب بلاده لاكتساح بنما بخماسية نظيفة اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.


ونجح نجم ريال مدريد الأسبق في تسجيل هدفا وصناعة هدفين، ليقود كولومبيا لبلوغ المربع الذهبي.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى نجاح رودريجيز في الحصول على جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة في النسخة الحالية، علما بأن كولومبيا خاضت 4 مباريات حتى الآن.

 

رودريجيز يعادل رقم ليونيل ميسي

بينما أفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن رودريجيز عادل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حققه في النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا بصناعته 5 أهداف.

ومنذ عام 2011 عندما بدأت "أوبتا" في رصد التمريرات الحاسمة، لم يقدم أي لاعب 5 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة سوى رودريجيز وميسي.

وبإمكان رودريجيز، أن يتجاوز رقم ميسي القياسي، نظرا لتبقي مباراتين أمامه في النسخة الحالية.

يذكر أن ميسي شارك في 3 مباريات بهذه النسخة وصنع هدفا واحدا ولم يهز الشباك.

 

اكتسح منتخب كولومبيا منتخب بنما بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وسجل خماسية كولومبيا أمام بنما كل من جون كوردوبا بالدقيقة الثامنة وخاميس رودريجيز بالدقيقة 15 ولويس دياز بالدقيقة 41، وريتشارد ريوس في الدقيقة 70، وميغيل بورخا في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

 

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