عرض نسخة مرممة من فيلم "باب الشمس" لــ يسري نصر الله بسينما زاوية

يعرض فيلم المخرج يسري نصرالله "باب الشمس: الرحيل والعودة" في نسخته المرممة حديثًا، ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو 2024.

فيلم باب الشمس لــ يسري نصر الله

الفيلم مستوحى من رواية إلياس خوري الشهيرة التي تسرد وقائع المقاومة الفلسطينية على مدى نصف قرن، بين الحروب وموجات الشتات، وفي خضم حياة المخيمات غير المستقرة، تبقى المقاومة حية بفضل الحب والذاكرة الجمعية والتمسك بحلم العودة.

ويُعرض الفيلم بجزأيه الأثنين ويأتي الجزء الأول تحت عنوان باب الشمس- الرحيل 135 دقيقة، والجزء الثاني “باب الشمس- العودة” ويأتي فى 143 دقيقة.

فيلم باب الشمس

وفيلم باب الشمس مكون من جزئين وتدور أحداث الجزء الأول الذي يحمل اسم باب الشمس: الرحيل حول خليل الذي يروي للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غيبوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة “باب الشمس” وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.

وفيلم باب الشمس: الرحيل من إخراج يسري نصر الله ومن سيناريو وحوار محمد سويد ويسري نصر الله، وريم تركي وعروة نيربية وباسل خياط وميادة درويش وهيام عباس ونادرة عمران.

أما باب الشمس: العودة فيواصل فيه خليل (باسل خياط) السرد على مسامع يونس (عروة النيربية) الراقد في إحدى المستشفيات في غيبوبة تامة، لكنه يحكي له هذه المرة عن قصته الشخصية، وعن حكاية حبه الموجعة، وذكرياته الماضية مع شمس (حلا عمران)، وعن تجربته مع المقاومة الفلسطينية، والتحولات الكثيرة التي طرأت على علاقته بها.

الجزء الثاني من بطولة باسل خياط وحلا عمران ودارينا الجندي وماهر عصام وباسم سمرة وكندة حنا، ومن إخراج يسري نصر الله.