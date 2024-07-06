السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

خريطة أفلام هذا الأسبوع، أيام القاهرة السينمائية

أيام القاهرة السينمائية،
أيام القاهرة السينمائية، فيتو

 كشفت سينما زاوية، خريطة أفلام هذا الأسبوع لمهرجان أيام القاهرة السينمائية.

 

مهرجان أيام القاهرة السينمائية

 وتأتي الخريطة كالتالي: "هجّان” للمخرج أبو بكر شوقي يبدأ من الأربعاء ١٠ يوليو. 
يلي عرض الأربعاء ١٠ يوليو الساعة ٧ مساءً مناقشة مع مخرج الفيلم، ويقوم بإدارة النقاش المخرج بسام مرتضى.

“الثلث الخالي” للمخرج فوزي بنسعيدي بدأ من الأربعاء ١٠ يوليو.

”من عبدول إلى ليلى” للمخرجة ليلى البياتي بدأ من الخميس ١١ يوليو.

 

فيلم هجان

"مطر" هو أصغر فرد في عائلة سعودية من فرسان الجمال. عندما يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل، يتعيّن عليه أن ينتقل للعيش مع العائلة في المدينة، بينما يتمّ بيع جمله الخاصّ "حفارة" لأكل لحمه. ولكن عوض أن يبيع جمله، يصبح فارسًا بنفسه، ويعمل لدى بارون سباق قاسٍ، إلى أن يجبر هو و"حفارة" على الهرب معًا، فيقومان برحلة تهدّد حياتهما عبر الصّحراء بحثًا عن الحرّيّة وحياة أفضل.

فيلم الثلث الخالي

صديقان، مهدي وحميد، يعملان بوكالة لتحصيل القروض المتراكمة، ويسافران عبر قرى جنوب المغرب في سيارتهما القديمة ويتقاسمان غرفة مشتركة في الفنادق المتهالكة. وخلال تواجدهما في الطريق السريع في الصحراء يلتقيان برجل مريب ينطلق معهما في رحلة روحانية.

فيلم من عبدول إلى ليلى

من خلال علاقة الابنة بأبيها، يأخذ "من عبدول الى ليلى" المشاهدين إلى عالمٍ حميم يقع بين معاناة النفي من العراق وغنى التراث الثقافي. على خلفية الصدمة العراقية، تتمكن المخرجة من تحويل هذه التجربة عبر إعادة استكشاف جذورها وتعلّم وتناقل اللغة والأغاني والموسيقى.

ويبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

 

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