الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

النيابة تعاين موقع انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

 انتقل فريق من النيابة، لمعاينة حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة، وتسبب في إصابة 11 شخصا، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الحادث.

 

حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في محور 26 يوليو، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

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