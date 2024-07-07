تعيين أحمد حواس رئيسًا لميناء الإسكندرية وطارق عدلي لـ دمياط

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ساعات بنقل اللواء أحمد حواس من رئاسة ميناء دمياط ليتولى المسئولية رئيسا لميناء الإسكندرية خلفا للواء نهاد شاهين الذي تم تعيينه نائبا لوزير النقل لشئون النقل البحري والملاحة واللوجستيات.

قرارات جديدة لوزير النقل والصناعة

كما تضمن القرار تولي اللواء طارق عدلي النائب الحالي رئاسة ميناء دمياط الذي يقوم حاليا باستلام المسئولية والمهام من اللواء أحمد حواش على أن يتولي باستلام مهامه في الإسكندرية مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقد تقدم شاهين وحواش وعدلي بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير وأعربوا عن تقديرهم الكبير للثقة الغالية والكبيرة علي هذا الاختيار، مؤكدين على أنهم سوف يبذلوا قصارى جهدهم لتنفيذ خطة الوزارة وسياسة الدولة للنهوض بخدمات النقل البحري والملاحة بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت.