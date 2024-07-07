الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

تفاصيل كلمة نائب الرئيس الصيني في مراسم افتتاح النسخة 12 لمنتدى السلام العالمي

هان تشنج نائب الرئيس
هان تشنج نائب الرئيس الصيني،فيتو

ألقى هان تشنج نائب الرئيس الصيني، كلمة في مراسم افتتاح النسخة الـ12 من منتدى السلام العالمي في بكين، داعيا إلى تقديم إسهامات مشتركة لتحسين حوكمة الأمن العالمي، وحماية النزاهة والعدالة، وتعزيز التعاون الأمني على الصعيد الدولي.

العالم يشهد تغيرات عميقة ليس لها مثيل

وفي معرض إشارته إلى أن العالم يشهد تغيرات عميقة لم نشهد لها مثيلا منذ قرن من الزمان، ذكر هان أن الصين، كونها عضوا دائما في مجلس الأمن وعضوا دائما في الجنوب العالمي، ستظل دائما على المسار الصحيح في العالم المتغير. وطرح ثلاثة مقترحات.

أولها، الالتزام بالتعايش السلمي، حيث أشار هان إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ70 لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، مضيفا أن الصين ستظل ملتزمة بأهداف سياستها الخارجية المتمثلة في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وضخ استقرار ويقين أكبر في العالم.

أما ثاني هذه المقترحات، الدفاع عن الأمن المشترك، حيث لفت هان إلى أن الصين تدافع عن مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وستستكشف حلولا ذات خصائص صينية وستمارسها على نحو نشط من أجل مواجهة القضايا الساخنة والسعي لحل تحديات الأمن العالمي.

مفهوم الانفتاح والشمول

وثالثها، تعزيز الانفتاح والشمول، حيث أكد هان أنه من أجل تعزيز السلام والتنمية في العالم، يتعين على جميع الدول التمسك بمفهوم الانفتاح والشمول، معربا عن استعداد الصين للعمل مع الدول الأخرى من أجل حماية السلام والاستقرار العالميين بشكل مشترك.

وأشار إلى أن الأمة الصينية تحب السلام، ولطالما كانت الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي.

وأعرب هان عن أمله في أن يتبادل جميع المشاركين وجهات النظر بشكل كامل، وأن يبنوا التوافق، وأن يسهموا بالحكمة والقوة في تحسين حوكمة الأمن العالمي وحماية النزاهة والعدالة وتعزيز التعاون الأمني الدولي.

وشهد هذا المنتدى حضور حوالي 400 شخص، من بينهم شخصيات سياسية أجنبية سابقة ومبعوثون دبلوماسيون لدى الصين وخبراء وباحثون.

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