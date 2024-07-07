الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

نهاية العالم يناقشها فيلم "النواة" بمكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تنظم  مكتبة مصر الجديدة العامة ، فى الساعة 5 من مساء غد الاثنين، عرض ومناقشة  فيلم النواة  The Core، وهو الفيلم الذي  يتناول سيناريوهات  نهاية العالم والذى يتخيل العلماء في الفيلم انها سوف تكون من مركز الأرض وليس من الفضاء المحيط بالكرة الأرضية.
 

فيلم النواة

في الأحداث، يكتشف العلماء توقف مركز الكرة الأرضية عن الدوران لسبب غير معروف، الأمر الذي يتسبب في عشرات الكوارث الطبيعية، فتضرب العواصف الرعدية والزلازل قارات العالم، وتتصرف الطيور بشكل وحشي، وتتوقف أجهزة تنظيم ضربات القلب لتقتل العشرات، وسط هذه الفوضى التي لا قبل للبشر بمواجهتها، ما هو الحل؟ وهل يتمكن العلماء من انقاذ الأرض؟ أم يكون الفشل من نصيبهم؟


وأكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديد التابع لها المكتبة ان الهدف من تنظيم مثل تلك الفعاليات  هو نشر المعرفة الفلكية بين أفراد المجتمع بمختلف الوسائل، والسعى لتحقيق وضع تصور صحيح للكون، ونشر الوعي الفلكي بين عامة الناس، ورصد الظواهر الفلكية وتحديد وقتها ومعايير رؤيتها، والاستفادة من المهتمين في علم الفلك وإحياء التراث وعلوم الفلك.


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