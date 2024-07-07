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اقتصاد

مؤشر الذهب العالمي يجتاح قمما قياسية بالتداولات العالمية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

الذهب عالميا، واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، مما رفع التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه بشهر سبتمبر المقبل.

اقرأ التالي: ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

 

مؤشر الذهب، فيتو 

الذهب يحقق معدلات تاريخية غير مسبوقة بالتداولات العالمية 

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3% إلى 2385.63 دولار للأونصة  ليحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 2397.7 دولار، حيث يتم تداول الذهب عند أعلى مستوياته في شهر واحد، حيث ساعدت مراجعات الرواتب المنخفضة وارتفاع آخر في معدل البطالة على تعزيز خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

ويتطلع المضاربون على الارتفاع إلى العودة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450 دولارًا إذا بدأ الفدرالي الأميركي في التلميح علنًا إلى سبتمبر، وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات بزيادة 190 ألف وظيفة جديدة. 

اقرأ التالي: ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

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