الأحد 07 يوليو 2024
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صحة ومرأة

فاكسيرا توفر التطعيم المضاد لمرض الحزام الناري خلال أيام

تطعيم الحزام الناري،
تطعيم الحزام الناري، فيتو

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن بدء توفر تطعيم مضاد لمرض الحزام الناري خلال أيام.

وقالت إن مرض الحزام الناري يسبب طفح يظهر في ناحية واحدة من الجسم كحزام في أي مكان مثل الكتف أو البطن أو الرقبة أو الوجه.

مرض الحزام الناري

وقالت إن مرض الحزام الناري يسببه فيروس الجديري، الذي يظل كامن في النسيج العصبي للجسم وينشط مع تقدم السن وضعف المناعة فيظهر على هيئة الحزام الناري.

وأوضحت فاكسيرا أن الحبوب التى تظهر مكان الإصابة معدية، وينصح الأطباء  بتغطية الحبوب وغسل اليدين جيدا لتجنب العدوى.


وأشارت فاكسيرا أن مرض الحزام الناري عند ظهوره يجب ان يكون بعد إصابة مسبقة من الجديري.

تطعيم الحزام الناري 

أكدت أن تطعيم للحزام الناري عبارة عن جرعتين بينهم شهرين لستة شهور، يؤخذ  من عمر  ٥٠ سنة ولضعاف المناعة من سن ١٨ سنة.

وأوضحت أن ️الإنسان الذي عمره أقل من ٥٠ سنة لا يمكنه الحصول على التطعيم مؤكدة أن تطعيم الحزام الناري لا يتعارض مع أى نوع من انواع التطعيمات.

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟ 

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

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