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تطرحها تعاونيات الإسكان، مواصفات شقق لؤلؤة أكتوبر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تفاصيل ومواصفات شقق الهيئة التى تطرحها بمشروع لؤلؤة أكتوبر.

وحددت الهيئة مواصفات ومساحات الشقق المطروحة كالتالي:

 

دور أرضى سكنى به 4 وحدات سكنية بمساحات 135 مترا مربعا ) ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج).

 

-5 أدوار متكررة كل دور به عدد 4 وحدات سكنية بمساحات 155 مترا مربعا يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.

 

مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان

 

الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:

 

باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.

 

الحوائط الداخلية محارة بالكامل ما عدا الحمامات والمطبخ.

 

فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

 

أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

 

وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.

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