تطرحها تعاونيات الإسكان، مواصفات شقق لؤلؤة أكتوبر

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تفاصيل ومواصفات شقق الهيئة التى تطرحها بمشروع لؤلؤة أكتوبر.

وحددت الهيئة مواصفات ومساحات الشقق المطروحة كالتالي:

دور أرضى سكنى به 4 وحدات سكنية بمساحات 135 مترا مربعا ) ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج).

-5 أدوار متكررة كل دور به عدد 4 وحدات سكنية بمساحات 155 مترا مربعا يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.

مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان

الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:

باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.

الحوائط الداخلية محارة بالكامل ما عدا الحمامات والمطبخ.

فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.