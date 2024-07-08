تطرحها تعاونيات الإسكان، مواصفات شقق لؤلؤة أكتوبر
كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تفاصيل ومواصفات شقق الهيئة التى تطرحها بمشروع لؤلؤة أكتوبر.
وحددت الهيئة مواصفات ومساحات الشقق المطروحة كالتالي:
دور أرضى سكنى به 4 وحدات سكنية بمساحات 135 مترا مربعا ) ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج).
-5 أدوار متكررة كل دور به عدد 4 وحدات سكنية بمساحات 155 مترا مربعا يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.
مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان
الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:
باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.
الحوائط الداخلية محارة بالكامل ما عدا الحمامات والمطبخ.
فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.
أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.
وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.