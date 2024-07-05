وزير الاسكان يتفقد شقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

فى أول زيارة ميدانية بعد توليه حقيبة الإسكان، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعة، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بـمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذى يضم (2130 وحدة سكنية - 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية - 90 عمارة)، وتفقد نماذج للوحدات الجارى تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجرى تنفيذ (1632 وحدة سكنية - 68 عمارة).



ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، ووضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات السكنية، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل الانتهاء من المشروع بشكل متكامل فى وقت واحد، وتسليم الوحدات لمستحقيها.



كما تجول وزير الإسكان بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمناطق المختلفة بالمدينة، موجهًا بتطوير المداخل والميادين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، والمتابعة المستمرة والدورية لمختلف أعمال التنمية، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، فالمتابعة الدؤوبة هى سر النجاح، وكذا ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة بالمدينة.