مواعيد تلاوات القرآن المجود في غرة محرم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق غرة شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأحد ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الشعراء 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح والحاقة 27 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود فرج وما تيسر من سورة إبراهيم 19ق

12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة طه 30ق

04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على سليم وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

15: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / جمعة مختار وما تيسر من سورة الأنفال 30ق

14:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15ق

16:00 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود الخشت وما تيسر من سورة البقرة 10ق

16:13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأعراف 15ق

35: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى البقرة/ آل عمران 30ق

10: 19 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الحاقة 15ق

20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البجيرمى وما تيسر من سورة إبراهيم 5ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى يس/ قصارالسور 42ق

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد على عبد التواب وماتيسر من سورة المؤمنون 15ق

02:57 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النحل 30ق