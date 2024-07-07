مواعيد تلاوات القرآن المجود في غرة محرم بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق غرة شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأحد ومواعيد بثها:
وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الشعراء 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح والحاقة 27 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود فرج وما تيسر من سورة إبراهيم 19ق
12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة طه 30ق
04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على سليم وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
15: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / جمعة مختار وما تيسر من سورة الأنفال 30ق
14:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15ق
16:00 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود الخشت وما تيسر من سورة البقرة 10ق
16:13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأعراف 15ق
35: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى البقرة/ آل عمران 30ق
10: 19 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الحاقة 15ق
20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البجيرمى وما تيسر من سورة إبراهيم 5ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى يس/ قصارالسور 42ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد على عبد التواب وماتيسر من سورة المؤمنون 15ق
02:57 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النحل 30ق
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