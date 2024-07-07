الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

غرامات مالية يدفعها المسافرون في المطار

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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المسافر بالطائرة معرض للغرامة من رجال الجمارك وشركات الطيران، وتتفاوت تلك الغرامة من حالة إلى أخرى وفقا لطبيعة الواقعة التي قد تكون تأخيرا أو وزنا زائدا أو رسوما جمركية على الأشياء التي يحملها المسافر مع حقائبه بالمخالفة للقانون خلال السفر.

الغرامات المالية التي يتعرض لها المسافر بالطائرة:

الوزن الزائد

وتعد غرامة الوزن الزائد  الأكثر تحصيلا من قبل شركات الطيران من الراكب، ورغم معرفة الراكب مسبقا بالوزن المسموح به والمتاح له، إلا أن غالبية الركاب تحمل وزنا زائدا، وهو ما يعرضه لدفع غرامة الوزن الزائد والتي تختلف من شركة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية عن الداخلية.

ويستطيع الراكب تفادي ذلك من خلال حمل الوزن الزائد في حقيبة الظهر والتي يصعد بها على متن الطائرة، وفي تلك الحالة يضطر طاقم الرحلة إلى وضع الحقيبة في بطن الطائرة دون رسوم.

التأخر عن الرحلة

التخلف عن موعد إقلاع الطائرة يعرض الراكب لدفع غرامة مالية للحجز على متن الرحلة التي تليها، وتختلف غرامة التأخير عن موعد الإقلاع من شركة طيران إلى أخرى ووفقا للوقت الذي حدد فيه الراكب السفر إلى وجهته.

الرسوم الجمركية

يعتقد البعض من المسافرين أنه يستطيع حمل ما يريد من يريد كأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والأدوية بدون روشتة الطبيب والمستلزمات الأخرى، وذلك خلال العودة من الخارج وهو ما يعرض الراكب للغرامة الجمركية والتي تختلف من شيء لآخر وفقا لتقديرات رجال الجمارك.

 

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