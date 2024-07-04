استعدادا لموسم الصيف، مطار العلمين يستقبل أولى الرحلات من الرياض (صور)

استقبل مطار العلمين الدولي، أولي رحلات شركة فلاي ناس القادمة من مطار الرياض الدولي وعلي متنها ١٨٠ راكبا.

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى الرحلات من الرياض

وتم إسقبال الطائرة بتقليد رش المياه، حيث قامت إدارة المطار والعلاقات العامة بتقديم الهدايا التذكارية والورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ومن المقرر أن يستقبل مطار العلمين رحلتين أسبوعيا لشركة خطوط فلاي ناس القادمة من العاصمة السعودية الرياض؛ وذلك إبتداءًا من ٣ يوليو الجاري وحتي منتصف شهر أغسطس المقبل.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الطيار أحمد منصور لكافة المطارات التابعة للشركة بضرورة الإستعداد التام لإستقبال الموسم الصيفي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والإرتقاء بمستوى كافة الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل إجراءات سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر أمام زائريها.