انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة العمرانية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية في الجيزة.

اندلاع حريق في شقة سكنية بالعمرانية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بسياراتي إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.