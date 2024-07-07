حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

أكد الدكتور شادي عبد الحافظ الخبير الفلكى، أن بركان سترومبولي Stromboli في إيطاليا نشط بالفعل وقذف كميات كبيرة من الغبار للسماء والحمم للمحيط، لافتا إلى أن ثاني أكسيد الكبريت من منتجات البراكين، لكنه من المستحيل وصول ثاني أكسيد الكبريت إلى مصر أو أي مكان في العالم بجرعات ضارة أو تركيزات كبيرة.



وأوضح الخبير الفلكي، أن المسافات بعيدة جدا وتركيز الغازات المسافرة يخضع لقانون التربيع العكسي، يعني تركيزها ينخفض مع المسافة بشكل كبير، مشيرًا إلى إنه من الممكن أن تصل بقايا من تلك المواد وتلتقطها بعض أدوات الرصد، لكن بتركيزات ضئيلة جدا وغير ضارة.



وأضاف عبد الحافظ أن أكبر ما يمكن فعله في هذه الحالة هو فقط إجلاء الجزيرة التى عليها البركان، مؤكدا أن هذا لم يحدث بعد، وذلك لأن السلطات الايطالية ما زالت فى مرحلة تقييم الموقف.