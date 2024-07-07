الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

بركان، فيتو
بركان، فيتو
ads

أكد الدكتور شادي عبد الحافظ الخبير الفلكى، أن بركان سترومبولي Stromboli في إيطاليا نشط بالفعل وقذف كميات  كبيرة  من الغبار للسماء والحمم للمحيط، لافتا إلى أن ثاني أكسيد الكبريت من منتجات البراكين، لكنه من المستحيل وصول ثاني أكسيد الكبريت إلى مصر أو أي مكان في العالم بجرعات ضارة أو تركيزات كبيرة.

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

بعمق 120 مترًا، مستكشف مصري يوثق نزوله داخل بركان خامد في إيسلندا (فيديو)


وأوضح الخبير الفلكي، أن المسافات بعيدة جدا وتركيز الغازات المسافرة يخضع لقانون التربيع العكسي، يعني تركيزها ينخفض مع المسافة بشكل كبير، مشيرًا إلى إنه من الممكن أن تصل بقايا من تلك المواد وتلتقطها بعض أدوات الرصد، لكن بتركيزات ضئيلة جدا وغير ضارة.


وأضاف عبد الحافظ أن أكبر ما يمكن فعله في هذه الحالة هو فقط إجلاء الجزيرة التى عليها البركان، مؤكدا أن هذا لم يحدث بعد، وذلك لأن السلطات الايطالية ما زالت فى مرحلة تقييم الموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بركان ثاني اكسيد الكبريت غاز ثاني اكسيد الكبريت السلطات الإيطالية براكين

مواد متعلقة

مقتل وإصابة 68 شخصا في انفجار خزان غاز غربي تركيا (فيديو)

الأكثر قراءة

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب أمام النيابة: كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نجاة نشوى مصطفى من حادث سير مروع

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية