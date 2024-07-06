الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

رصدت القناة 13 الإسرائيلية اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، والشرطة تفرقهم بالمياه العادمة.
 

واندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.
وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى


وجاء في بيان عائلات الأسرى: "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفوا الحكومة لا يريدون".
وتعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

 

تل أبيب ترفض شرط حماس


وذكر موقع "واللا" العبري، أن رئيس الموساد دافيد برنياع سافر إلى الدوحة؛ ليبلغ المسؤولين القطريين بأن تل أبيب ترفض شرط حماس.
 

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