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رياضة

هولندا يسجل هدف التعادل أمام تركيا 1-1 في ربع نهائي اليورو

تركيا ضد هولندا
تركيا ضد هولندا

يورو 2024، أدرك منتخب هولندا هدف التعادل الأول أمام تركيا بعد مرور 70 دقيقة في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

وشهدت بداية الشوط الثاني ضغط من منتخب هولندا لادراك هدف التعادل أمام تركيا، وحرم القائم أردا جولر من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب تركيا بالدقيقة 55 من عمر المباراة.

وكادي ديباي في  الدقيقة 62 هدفًا لولا أن اصطدمت الكرة بأحد مدافعي تركيا  ، وحصل فان دايك علي كارت أصفر في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وكان منتخب تركيا تقدم علي نظيره منتخب هولندا بهدف نظيف في الدقيقة 35 عن طريق أكايدين برأسية رائعة سكنت شباك هولندا. 

 

ونجح ستيفان دي فري في تسجيل هدف التعادل لهولندا بالدقيقة 70 من عمر المباراة.

تشكيل تركيا ضد هولندا يورو 2024 

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.
خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بارداكي، فيردي كاديجولو.
خط الوسط: كان أيهان، اوزجان -أوجلو.
خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

 

 

تشكيل  هولندا ضد تركيا في يورو 2024 

 

في حراسة المرمى: فيربروجين.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.
خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرجوين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

 

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.

 

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