انطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد كچك، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الري وقوات الأمن، فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت اليوم السبت 6 يوليو، وتستمر حتى 26 يوليو الجاري.



إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 910 أمتار

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 910 أمتار، حيث تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 890 مترا أملاك دولة تخص الري، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية بنطاق قرية زاوية غزال على مساحة 20 مترا، كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 300 متر بنطاق مدينة دمنهور.

لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد رئيس المركز أنه لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكاتها.



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