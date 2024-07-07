الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.7.7

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق وبالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للصاغة اليوم.

وسجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3225 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25800 جنيه.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى ختام تعاملات الأسبوع، لتواصل مكاسبها الأخيرة مع تراجع الدولار، وحقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2363.61 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.3% إلى 2371.56 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.6% هذا الأسبوع، وتم تداولها على بعد حوالي 100 دولار من مستوى قياسي مرتفع، حيث استفادت من زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وأثرت بيانات التوظيف وأنشطة الأعمال الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار.

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