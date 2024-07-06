السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ: المواطن الأكثر احتياجًا أولوية في الفترة المقبلة

محافظ كفرالشيخ خلال
محافظ كفرالشيخ خلال لقائه مع الصحفيين،فيتو

"العاديين كتير لكن المتميزين قليل، ومبحبش الشعارات وهدفي هو النجاح، ولن أضيع فرصة خير لهذه المحافظة".. تلك كانت الكلمات الأولي لـ اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، عقب أدائه اليمين الدستوري امام رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الموسع مع مراسلي المواقع الإخبارية والصحف، اليوم السبت، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير مساعد محافظة كفرالشيخ.

وتابع، محافظ كفر الشيخ، أن طبيعة عملي السابقة في الأمن الوطني جعلتني احتك بطبيعة محافظة كفرالشيخ في بعض الأمور، ولكن منذ أن حلفت اليمين اطلعت علي مشكلات المحافظة بشكل أكبر وستكون الجولات الميدانية الفيصل لنا خلال الأسابيع القادمة، مشيرا الي ان الجهات التنفيذية ستتكاتف مع بعضها من اجل النهوض بتلك المحافظة.

 

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن أهم أهدافه أن تكون المحافظة رائدة وفى المركز الأول فى جميع المجالات، لمواجهة كافة التحديات والمشاكل، ولدينا إرادة للنجاح وإستكمال مسيرة الزملاء، المحافظين السابقين، مقدمًا خالص الشكر للواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، علي جهوده الوطنية في تحقيق التنمية بمحافظة كفرالشيخ، لافتًا أنه منذ أن أدى اليمين الدستورية أطلع على مشكلات المحافظة، وستكون الجولات الميدانية الفيصل خلال الأسابيع القادمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه من أجل التميز والنجاح لابد من بذل مجهود مضاعف مع عمل جماعى جاد، لافتًا أن كفرالشيخ تمتلك مقومات وفرص استثمارية واعدة، وسندرس كل الفرص المتاحة واستغلالها للوصول إلى النتائج المرجوة، من أجل نهضة ورفعة شأن بلدنا، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على تحقيق مصالح المواطنين، وأن المواطن الأكثر احتياجًا هو هدفه الأول، وأيضًا التركيز على الصناعة والاستثمار وتسليط الضوء على السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهات التنفيذية مع بعضها من أجل النهوض بجهود الدولة في تحقيق جودة الحياة لأبناء المحافظة، وأن العمل المؤسسى سر نجاح أى منظومة لتحقيق النتائج على الأرض، وسنعمل على ذلك من خلال القيام بالجولات الميدانية فى كل مكان، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين عن قرب.

ختم محافظ كفرالشيخ، كلمته برسالة إيجابية مفادها أن أى تحدٍ مهما كان صعبًا فهو ليس مستحيلًا، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام فى دعم جهود الدولة.

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