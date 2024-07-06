محافظ بورسعيد يشارك في الاحتفال بالعام الهجري الجديد (صور)
شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد احتفالية المحافظة بالعام الهجري الجديد، والتي أقيمت عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي الكائن بشارع محمد على ببورسعيد.
شارك في حضور الاحتفالية قيادات محافظة بورسعيد، بجانب المئات من أهالى المحافظة الباسلة.
البورسعيدية يرحبون بالمحافظ الجديد
ورحب أهالي بورسعيد باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد، مقدمين له التهاني بمناسبة توليه منصب محافظ بورسعيد.
أول مشاركة لمحافظ بورسعيد
وتعتبر مشاركة اللواء محب في محافظ بورسعيد في حضور احتفالية المحافظة بالعام الهجري الجديد أول مشاركة له مع الأهالي عقب توليه منصب محافظ بورسعيد.
وصول اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد إلى مكتبه بديوان عام المحافظة
وكان قد وصل اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد امس الي ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.
جدير بالذكر أنه قد أدى اللواء أركان حرب "محب حبشي خليل"، اليمين الدستورية، محافظا لبورسعيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الاربعاء الماضي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
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