السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في الاحتفال بالعام الهجري الجديد (صور)

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك في احتفالية السنة الهجرية الجديدة، فيتو

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد احتفالية المحافظة بالعام الهجري الجديد، والتي أقيمت عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي الكائن بشارع محمد على ببورسعيد.

شارك في حضور الاحتفالية قيادات محافظة بورسعيد، بجانب المئات من أهالى المحافظة الباسلة.

محافظ بورسعيد يشارك في احتفالية السنة الهجرية الجديدة، فيتو 

البورسعيدية يرحبون بالمحافظ الجديد 

ورحب أهالي بورسعيد باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد، مقدمين له التهاني بمناسبة توليه منصب محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشارك في احتفالية السنة الهجرية الجديدة، فيتو

أول مشاركة لمحافظ بورسعيد 

وتعتبر مشاركة اللواء محب في محافظ بورسعيد في حضور احتفالية المحافظة بالعام الهجري الجديد أول مشاركة له مع الأهالي عقب توليه منصب محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشارك في احتفالية السنة الهجرية الجديدة، فيتو

وصول اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد إلى مكتبه بديوان عام المحافظة 

وكان قد وصل اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد امس الي ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

جدير بالذكر أنه قد أدى اللواء أركان حرب "محب حبشي خليل"، اليمين الدستورية، محافظا لبورسعيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الاربعاء الماضي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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