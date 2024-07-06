مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21، كارمن تطلب الطلاق من حسين

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21 عدة مفاجآت وتعتبر أولها طلب كارمن الطلاق من زوجها حسين لأنه لم يراعي مشاعرها ورغباتها خاصة في موضوع الأمومة، وخلال الحلقة يقابل أمجد حبيبته القديمة سارة ويطلب منها الزواج بعدما رفضت علاقتهما غير المشروعة.

أما هانيا فتواصل لقاء الدكتور حسام وتذهب معه إلى السينما، ولكن تبدو علامات الغضب على ابنتها تيا، بينما تشرح ندى لتيا أزمتها مع سيف وعز وكيف أنهما أصدقاء والاثنين يطاردونها فنصحتها تيا بأن العلاقتين لن ينجحا.

أما نهلة فتواصل حياتها كنباتية في ظل غضب زوجها أمجد من وصفاتها التي تفرضها عليهم، بينما تذهب أميرة إلى بثينة وتعترف لها بحقيقة زين فتساعدها بثينة برفقة الفتيات ويقررن إعداد خطة للحصول على أموال أميرة التي نصب زين عليها، وتذهب هالة مع أميرة إلى المنزل لتنفيذ خطة رد أموال أميرة.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من أحداث مسلسل الوصفة السحرية توتر حياة دينا بصورة كبيرة بسبب وجود هالة وبسبب وجود أصدقاء مالك بصورة دائمة إلى جواره لمرضه.

وخلال الحلقة يتقرب الدكتور حسام من هانيا وتقرر نهلة أن تكون نباتية للحفاظ على بشرتها، بينما يحتوي حسين زوجته ويقنعها أنه يشعر بها.

كما تكتشف أميرة كذب زوجها وأنه لم يتخرج في الجامعة كما كان يقول لها وقررت الذهاب لزوجته فاكتشفت أنه منحها فقط ٣ آلاف جنيه من الألوف التي منحتها أميرة له كما أخبرتها أنه لم يطلقها ولم تقرر أميرة المواجهة بعد، وتحاول هالة ابتزاز بثينة ماديا ولكنها ترفض وتحاول مساعدتها بصورة أخرى وتنتهي الحلقة بدينا التي تعاني من التجمعات في منزلها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.