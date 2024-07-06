السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21، كارمن تطلب الطلاق من حسين

كارولين عزمي، فيتو
كارولين عزمي، فيتو

شهدت أحداث  مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21 عدة مفاجآت وتعتبر أولها طلب كارمن الطلاق من زوجها حسين لأنه لم يراعي مشاعرها ورغباتها خاصة في موضوع الأمومة، وخلال الحلقة يقابل أمجد حبيبته القديمة سارة ويطلب منها الزواج بعدما رفضت علاقتهما غير المشروعة.

أما هانيا فتواصل لقاء الدكتور حسام وتذهب معه إلى السينما، ولكن تبدو علامات الغضب على ابنتها تيا، بينما تشرح ندى لتيا أزمتها مع سيف وعز وكيف أنهما أصدقاء والاثنين يطاردونها فنصحتها تيا بأن العلاقتين لن ينجحا.

أما نهلة فتواصل حياتها كنباتية في ظل غضب زوجها أمجد من وصفاتها التي تفرضها عليهم، بينما تذهب أميرة إلى بثينة وتعترف لها بحقيقة زين فتساعدها بثينة برفقة الفتيات ويقررن إعداد خطة للحصول على أموال أميرة التي نصب زين عليها، وتذهب هالة مع أميرة إلى المنزل لتنفيذ خطة رد أموال أميرة.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من أحداث مسلسل الوصفة السحرية  توتر حياة دينا بصورة كبيرة بسبب وجود هالة وبسبب وجود أصدقاء مالك بصورة دائمة إلى جواره لمرضه.

وخلال الحلقة يتقرب الدكتور حسام من هانيا وتقرر نهلة أن تكون نباتية للحفاظ على بشرتها، بينما يحتوي حسين زوجته ويقنعها أنه يشعر بها.

كما تكتشف أميرة كذب زوجها وأنه لم يتخرج في الجامعة كما كان يقول لها وقررت الذهاب لزوجته فاكتشفت أنه منحها فقط ٣ آلاف جنيه من الألوف التي منحتها أميرة له كما أخبرتها أنه لم يطلقها ولم تقرر أميرة المواجهة بعد، وتحاول هالة ابتزاز بثينة ماديا ولكنها ترفض وتحاول مساعدتها بصورة أخرى وتنتهي الحلقة بدينا التي تعاني من التجمعات في منزلها. 

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل الوصفة السحرية الوصفة السحرية الفن اخبار الفن شيري عادل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 21

مواد متعلقة

فنانون لفتوا الأنظار في مسلسل الوصفة السحرية، أبرزهم وليد عبد الغني

مسلسل اللعبة، ما هو مصير الجزء الخامس؟

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 20، وجود هالة يؤثر بالسلب على حياة دينا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية