السبت 06 يوليو 2024
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إلى تركيا وتونس وشرم والغردقة والساحل، استمرار رحلات الصيف بنقابة المهندسين بالإسكندرية

النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، فيتو

أطلقت النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي، مجموعة جديدة ومميزة من رحلات الصيف لشهر يوليو ضمن هاشتاج صيفك_مع_نقابتك.

 

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حيث تم الإعلان عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من رحلات الصيف متضمنة مجموعة من الرحلات الخارجية؛ تركيا، أرمينيا، تونس، ومونتينجرو، ورحلات المبيت الداخلية لساحل البحر الأحمر، متضمنة رحلات شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي والعين السخنة ودهب وطابا طيران.
وكذلك رحلات اليوم الواحد للشواطئ والأكوا بارك، متضمنة رحلات أكويا أكوا بارك وسبلاش أكوا بارك ومارسيليا، وشاطئ وايت آيلاند ويخت بورتو مارينا واليخت البحري، وشاطئ لافام للسيدات والقاهرة والعين السخنة.

 

نجاح رحلات مصيف مطروح والساحل الشمالي

وقال المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات، إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته رحلات مصيف مطروح والساحل الشمالي وإضافة اأفواج أخرى نظرًا لزيادة الطلب من قِبل المهندسين وذويهم فجاءت تلك المجموعة من الرحلات تلبية لطموحاتهم ورغباتهم والاستمتاع بفصل صيف مميز من خلال ما يقدم من رحلات باستمرار والبحث عن أفضل الأسعار بخدمة وجودة مميزة تليق بالمهندسين وذويهم.

وتستكمل لجنة الرحلات تلبية رغبة المهندسين بالاستمرار في طرح مجموعة جديدة ومميزة من الرحلات خلال الصيف، وعلى مدار العام، حيث تعتبر من أولويات أهداف اللجنة التي تعمل عليها بصفة مستمرة والتي تتطلب مجهودا كبيرا، بداية من البحث عن أفضل الأماكن السياحية لتنال إعجابهم وصولًا إلى أفضل العروض من مختلف شركات السياحة وصولا بمتابعة الرحلات وإخراجها بالصورة اللائقة بالمهندسين وذويهم.

كما أشاد قبيصي بمجهود أعضاء اللجنة التي تواصل العمل دائمًا من أجل الاستجابة لتطلعات المهندسين وتلبية لرغباتهم، وهو ما تسعى اللجنة إليه دائمًا وتعهد بتقديم الأفضل للمهندسين وذويهم خلال القادم.

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