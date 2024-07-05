الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هـ.

وبعثت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي جاء فيها: «يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

 

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وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء

 كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 144٦هـ.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص اعتزازي وتقديري بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

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