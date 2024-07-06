غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

عثر أمريكي على ناب حيوان منقرض يعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء غوصه لاستكشاف أعماق ساحل ولاية صن شاين.

ناب حيوان منقرض في أعماق ساحل ولاية صن شاين

كشف الغواص أليكس لوندبيرج -29 عامًا- أنه تفاجأ بهذا الناب خلال غوصه بحثًا عن حفريات على بُعد حوالى 145 كلم بعيدًا عن الشاطئ، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

وبشكل أوّلي، قدّر خبير علم الأحياء البحرية من جامعة جنوب فلوريدا الأمريكية، أن يكون عمر الناب ملايين السنين، مرجحًا أنه يعود لحيوان الماستودون الذي عاش قبل 3 إلى 4 ملايين عام، وهو نوع من الحيوانات الضخمة التي عاصرت الديناصورات، لكنها انقرضت أيضًا بفعل التغيرات الجيولوجية.

وينوي الاحتفاظ به بانتظار أن تتبناه جهة رسمية من أجل إخضاعه للدراسات، أو تقديمه إلى "متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي".

واعتبر أن العثور على قطع صغيرة من ناب حيوانات منقرضة أمر طبيعي جدًا على السواحل الأمريكية، لكنه من النادر العثور على قطعة بحجم ضخمة وبحالة سليمة.

وفيما كان أليكس يعمل صياد حفريات، غير أنه بدأ برياضة الغوص منذ 12 عامًا. وذكر أنه تأثر بهواية والده حيث كان يصطحبه معه في الطفولة إلى مواقع البناء للتنقيب عن حفريات.

