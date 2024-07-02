زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

في مثل هذا اليوم من عام 1777، مُنِع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية، لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها، بعد أن تسببت القضية في تقسيم الأمَّة، وإشعال الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت من عام 1861 إلى عام 1865.

ماذا يعني مصطلح العبودية؟

العبودية أو الرِّقُّ مصطلح يُشير إلى حالة امتلاك إنسان لإنسان آخر، ويطلق على المالك اسم السَّيِّد وعلى المملوك اسم العَبْد والجمع عَبِيد أو عِبَاد أو الأَمَة والجمع إماء أو الرقيق والجمع أَرِقَّاء.

وكان الرقيق يباعون في أسواق النخاسة أو يشترون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم من مواطنهم أو بعد أسرهم في الحروب والغزوات أو بسبب اهدائهم من قبل أهاليهم أو مالكهم.

وممارسة العبودية ترجع لأزمان ما قبل التاريخ عندما تطورت الزراعة بشكل متنامٍ، فكانت الحاجة ماسة للأيدي العاملة، ولجأت المجتمعات البدائية للاستعباد لتأدية أعمال تخصصية لا يريد المُلّاك القيام بها.

حضارات الصين وبلاد الرافدين والهند

كان العبيد يؤسرون من خلال الإغارات على مواطنهم أو تسديدًا لدين، وكانت العبودية متفشية في الحضارات القديمة لدواعٍ اقتصادية واجتماعية، لهذا كانت حضارات الصين وبلاد الرافدين والهند تستعمل العبيد في الخدمة المنزلية أو العسكرية والإنشائية والبنائية الشاقة.

كما استعمل العبيد في تشييد القصور الملكية والصروح الكبرى وكانت حضارات المايا والإنكا والأزتك تستخدم العبيد على نطاق واسع في الأعمال الشاقة والحروب، وفي بلاد الإغريق كان الرق ممارسا على نطاق واسع.

تاريخ العبودية في أمريكا

بدأت العبودية في أمريكا عندما تم إحضار أول مجموعة من العبيد الأفارقة إلى المستوطنة الأمريكية الشمالية جيمستاون في ولاية فيرجينيا عام 1619، للمساعدة في إنتاج المحاصيل المربحة كالتبغ.

انتشرت العبودية في جميع أنحاء المستوطنات الأمريكية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقد ساعد العبيد الأفريقيون - الأمريكيون في بناء المؤسسات الاقتصادية للأمّة الجديدة، وقد كان العديد من العبيد من الأفارقة السود، وكانت نسبة ضئيلة منهم من الأمريكيين الأصليين.

كما كان بعض السود الأحرار يملكون عبيدًا أيضا، ورسَّخ اختراع ”محلاج القطن“ عام 1793 الأهمية المركزية للعبودية بالنسبة لاقتصاد الجنوب، ورسَّخ اختراع ”محلاج القطن“ عام 1793 الأهمية المركزية للعبودية بالنسبة لاقتصاد الجنوب.

ثورات العبيد في أمريكا

قامت ثورات عدة للعبيد في أمريكا، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أثارَ توسُّعُ غربي أمريكا مع تزايد حركة المطالبين بإبطال العبودية في الشمال احتجاجًا كبيرًا على العبودية، مما تسبَّب في تقسيم الأمّة في الحرب الأهلية الأمريكية، التي استمرت من عام 1861 إلى عام 1865 قبل أن يتم إنهاؤها.

استمرَّت وراثة العبودية في التأثير بالتاريخ الأمريكي، من السنوات العنيفة في إعادة الإعمار بين 1865 و1877 إلى حركة الحقوق المدنية التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي – قرنٌ كامل بعد تحرير العبيد.