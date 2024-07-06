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سياسة

تشكيل لجان لتعديل قانون المهنة وضوابط للقيد، نتائج الجلسة الثانية لمجلس "المحامين"

اجتماع مجلس نقابة
اجتماع مجلس نقابة المحامين، فيتو

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

نتائج اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين

واتفق المجتمعون على عدة قرارات منها:

1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

    كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.

 

تشكيل لجنة لإعداد تعديل قانون المهنة 

2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المادتين 176 و177 من قانون المحاماة.

 

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

لجنة صندوق الرعاية الصحية للمحامين 

3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.  

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