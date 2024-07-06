مجلس نقابة المحامين يوافق على تشكيل لجنة لوضع ضوابط القيد

ناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم السبت، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، آلية تشكيل لجان تلقى ونظر طلبات القيد الخاصة بعضوية النقابة في جدولها العام.

تشكيل لجان لوضع قواعد القيد بالمحامين

ووافق المجلس بأغلبيته على تشكيل ٣ لجان مكونة من ٥ أعضاء مجلس النقابة على أن يصح انعقادها بحضور ٣ أعضاء، بالإضافة إلى لجنة تظلمات مكونة من ٧ أعضاء ويصح انعقادها بـ ٥ أعضاء.

وتوافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد ضوابط القيد، مكونة من كلا من: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق ومحمد راضي مسعود ومحمد الكسار ويحيى التوني وسعيد جابر.

ضوابط جديدة للقيد

ويذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، عقد جلسة سابقة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

1. حصول المتقدم على ملف القيد.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.