إزالة إشغالات وتحرير محاضر لعدد من المحال خلال حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش على الأسواق ومراقبة الأغذية وصلاحيتها وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقد استهدفت الحملة شوارع المكس، الاسناوي، الأمير لؤلؤ، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضرا لعدد من المحال والسوبر ماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ولعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتم تحرير ٣ محاضر صحة، وأخذ ٢ عينة وإعدام كمية من الأغذية، ٦ محاضر آمن صناعي، ٤ محاضر رصد بيئي حي ، ٥ محاضر شئون بيئة.

هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٥ صيدليات، كما تم تحرير ٨ محاضر تموين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن توجية ٤ انذار لعدم توافر اشتراطات مكتب العمل والتامينات ، إنذار رصد بيئي محافظه، كما تم تحرير ١٠ إخطارات رخص محلات للتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام، وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ علي ٢٠٦ إشغالات متنوعة كما تم تحصيل ٣٥٠٠٠ جنيه غرامات فورية.

وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والتدخل السريع بالمحافظة وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي.

وقد نوهت بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.