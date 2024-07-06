السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة إشغالات وتحرير محاضر لعدد من المحال خلال حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

حي غرب بالإسكندرية،فيتو
حي غرب بالإسكندرية،فيتو

 قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش على الأسواق ومراقبة الأغذية وصلاحيتها وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

استعدادا للأولمبياد، المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا بمدينة بوردو الفرنسية

موجة احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

وقد استهدفت الحملة شوارع المكس، الاسناوي، الأمير لؤلؤ،  وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضرا لعدد من المحال والسوبر ماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ولعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتم تحرير ٣ محاضر صحة، وأخذ ٢ عينة وإعدام كمية من الأغذية، ٦ محاضر آمن صناعي، ٤ محاضر رصد بيئي حي  ، ٥ محاضر شئون بيئة.

هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٥ صيدليات، كما تم تحرير ٨ محاضر تموين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما أسفرت الحملة عن توجية ٤ انذار لعدم توافر اشتراطات مكتب العمل والتامينات  ، إنذار رصد بيئي محافظه، كما تم تحرير ١٠ إخطارات رخص محلات للتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام، وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ علي ٢٠٦ إشغالات متنوعة كما تم تحصيل ٣٥٠٠٠ جنيه غرامات فورية. 

وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والتدخل السريع بالمحافظة وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي.

وقد نوهت بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية حي غرب غرب الإسكندرية

مواد متعلقة

استعدادا للأولمبياد، المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا بمدينة بوردو الفرنسية

موجة احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية