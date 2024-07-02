لتبادل الخدمات في العلوم القانونية، بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ونقابة المحامين

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بروتوكول تعاون مشترك بهدف إلى تبادل الخدمات والتدريب والاستشارات العلمية بين الطرفين في مجال العلوم القانونية، وما يرتبط بها من دراسات عبر كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق.

معاونة الباحثين والمحامين وأسرهم في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية

وفي كلمته أكد د.قنصوة أن البروتوكول يهدف إلى معاونة الباحثين والدارسين من المحامين المقيدين بالنقابة وأسرهم في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والمجلات العلمية وكافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم في هذا المجال، وتحقيق التواصل العلمى بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الإهتمام المشترك بين الجامعة والنقابة، فضلًا عن تنمية أوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات وبالأخص المجالات القانونية.

وأضاف د. قنصوة أن البروتوكول سيتيح الاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تبادل للإنتاج العلمي (دوريات – دراسات – تقارير - بحوث – مجلات- - نشرات علمية) بين الطرفين.

تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة والنقابة

وأوضح أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة والنقابة للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع الخطط التنفيذية للأنشطة المشتركة واقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات الأخرى.

فيما أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، أن البروتوكول سيتم من خلاله تبادل وتزويد المكتبة القانونية للطرفين بأهم الكتب القانونية والموسوعات والأوراق العلمية والبحثية والمراجع القانونية، فضلا عن إتاحة الفرصة لكل طرف من الدخول علي المنصات الالكترونية الخاصة بكل منهما، والإطلاع علي الأوراق البحثية والعلمية والإصدارات العلمية المختلفة.

وأشار علام إلى أن البروتوكول سيتيح أيضا التعاون في إجراء بحوث ودراسات مشتركة وإعداد أوراق العمل وذلك للاسهام في تنمية الثقافة القانونية لكلا الطرفين، وأشار أنه سيتم تقديم كافة سبل المساعدة للمحامين المقيدين بالنقابة في التسجيل في البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة في الماجستير والدكتوراه.